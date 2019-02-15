Волонтер «Миротворца»: политтехнолог Тимошенко готовит масштабные провокации и подкуп избирателей

Политтехнолог Сергей Гайдай – последняя надежда Юлии Тимошенко, и это радует, когда последней надеждой является «политтехнолог», чьи интересы по большей части сводятся только к самопиару за счет кандидата и «аферах», направленных только на зарабатывание денег.

Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» волонтер центра «Миротворец» Ярослав Бондаренко.

«Как стало известно недавно, «сильные мира сего» отказались от его (Гайдая – ред.) услуг, учитывая его методы и слабые результаты, слабые также отказались, но, возможно, слабые и не потянули финансовые запросы «Бога» политики. «Подобрала» свой последний шанс глава партии «Родина» Юлия Тимошенко, и социально-инжиниринговое агентство политтехнолога Сергея Гайдая приступило к работе», - пишет он.

Бондаренко напоминает, что именно Гайдай был замешан в скандале с подкупом избирателей с нашумевшим «Гражданским Активом Киева» в 2006 году, «липовыми» избирателями на предвыборной кампании Ющенко, а также работой с «маршалом-гречкой» Геннадием Корбаном, Сергеем Клюевым и Николаем Катеринчуком.

Как считает волонтер, на нынешних президентских выборах «аттракционы» и «карусели» в исполнении Гайдая «будут круче, чем в Диснейленде».

«Теневым штабом уже готовятся массовые провокации, идет набор актеров, арендуются помещения, где «представители от другого кандидата будут производить подкуп избирателей». Все также помнят исторические факты, как в штабе ЮВТ людям раздавали очки нарушая избирательное законодательство. В Днепропетровской области уже зафиксированы поквартирные обходы с предложением получить 500 грн. за голос. В Полтавской области сформирована уже целая «сетка» соратником Тимошенко Русланом Богданом, прославившись часами за 5 млн грн., с которыми он пришел на заседание в Верховный Совет», - пишет Бондаренко.

«Скорее всего и в этот раз политтехнолог, прикрываясь дискредитацией оппонентов, готовит свою почву для подкупа избирателей», - предупреждает он.

«С уверенностью сказать можно только одно: выборы будут очень важными для Украины и самыми тяжелыми за всю историю, так как у Путина и его придворной Думы в Кремле остался последний шанс, а у Нацполиции и СБУ будет очень много работы», - считает Ярослав Бондаренко.