Полноценный сон снижает риск инсульта и сердечного приступа

Как отмечает The Daily Mail, эксперимент с грызунами, генетически запрограммированными на развитие сосудистых отклонений, показал: если животные недосыпали, у них чаще развивался атеросклероз.



Была выявлена зона в мозге, связанная одновременно со сном, костным мозгом и увеличением выработки белых кровяных клеток, способных спровоцировать атеросклероз. При этом известно, что в рамках эксперимента одной группе мышей позволяли спокойно спать минимум по 7 часов, а вторую постоянно будили.



Ни у одной из групп не фиксировались изменения в уровень холестерина и в массе тела. Однако вторая группа имела больше отложений в сосудах, выше уровень белых кровяных клеток - моноцитов и нейтрофилов, играющих важную роль в развитии атеросклероза.



Также было установлено, что гипокретин (гормон, выделяемый гипоталамусом) контролировал выработку белых кровяных клеток в костном мозге. В момент бодрствования уровень гормона в норме высокий, но у второй группы мышей он был аномально низким. Это приводило к повышению уровня белых кровяных клеток и атеросклерозу.

