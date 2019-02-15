За прошедший месяц привлечено к ответственности 476 человек - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, за прошлый месяц, привлекли к ответственности 476 человек. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.



"166 человек подозреваются в совершении правонарушений, факты которых расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Еще 310 человек привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по делам о топ-коррупции. Таковы итоги работы НАБУ и САП по состоянию на конец января 2019 года", - говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что в настоящее время в работе детективов - 693 уголовных производства. В 180 делах, расследование которых НАБУ и САП завершили, суд должен принять решение. В том числе и по нескольким делам, направленных в суд в январе: в отношении экс-руководителя Госэкологической инспекции, которому инкриминируется декларирования недостоверной информации, и относительно уличенного на взятке сотрудника Генеральной прокуратуры Украины.

