Трамп подпишет бюджет и одновременно введет ЧП - Белый дом

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу бюджет, что позволит продолжить нормальное финансирование правительства, и объявит о введении чрезвычайного положения, чтобы получить дополнительные средства для строительства стены на границе с Мексикой, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



"Президент подпишет бюджет о финансировании правительства, а также, как он заявлял ранее, примет другие меры в области исполнительной власти, включая объявление о введении чрезвычайного положения в стране для прекращения кризиса в области национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе", - сказала С.Сандерс.



Подписание компромиссных поправок к бюджету позволит предотвратить очередной шатдаун - приостановку деятельности правительства США.



Введение режима ЧП позволит Д.Трампу, перераспределив средства в бюджете, увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой. В принятых в четверг в бюджетных поправках на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.



Против ЧП решительно выступили демократы. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что "введение режима ЧП в общенациональном масштабе - беззаконие".



Спикер Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси пригрозила подать в суд иск против решения Д.Трампа.



В четверг Конгресс принял бюджет, обеспечивающий финансирование государственных структур до конца финансового года. Предыдущий шатдаун продлился рекордные 35 дней из-за отказа Конгресса выделить запрошенные Д.Трампом средства на строительство стены на границе с Мексикой.

