Доминикана опровергла сообщения о том, что с ее базы готовится вторжение в Венесуэлу

Министерство иностранных дел Доминиканской Республики назвало несоответствующими действительности сообщения о передислокации американских военных самолетов на ее авиабазу для подготовки вооруженного вторжения в Венесуэлу. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте доминиканского внешнеполитического ведомства.



"Доминиканская Республика опровергает сообщения кубинского правительства о том, что на базе ВВС Сан-Исидро приземлились американские военные самолеты, которые якобы готовятся участвовать в военных действиях против Венесуэлы", - отмечается в коммюнике доминиканского МИД. В нем утверждается, что правительство Доминиканской Республики "привержено принципу невмешательства во внутренние дела других стран" и выражается надежда на то, что "решение [венесуэльского кризиса] возможно путем проведения свободных выборов с участием всех политических сил Венесуэлы и при поддержке международного сообщества".



Ранее правительство Кубы сообщило, что в период с 6 по 10 февраля 2019 года были совершены перелеты американских военно-транспортных самолетов в аэропорты и на авиабазы Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и ряда карибских островов. По данным кубинских властей, самолеты вылетели с военных баз США, где расположены подразделения сил специального назначения и морской пехоты, которые "используются для проведения тайных операций, включая операции против глав других государств".



Венесуэльские власти неоднократно обвиняли руководство США в подготовке военного вторжения в южноамериканскую республику. В свою очередь президент Дональд Трамп отметил, что США не рассматривают какой-либо конкретный план действий в отношении официального Каракаса, однако добавил, что "все варианты допустимы".

