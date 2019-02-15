За минувшие сутки патрульные остановили более 100 пьяных водителей

В течение суток, 14 февраля, патрульные полицейские проработали 5994 вызовов, из которых 588 - вызовы о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Составлен 121 админматериал за управление в состоянии опьянения и вынесено 5496 постановлений, из которых 4965 - за нарушение ПДД", - говорится сообщении.



За минувшие сутки обнаружено 99 случаев задержания лиц по подозрению в совершении уголовных преступлений.

