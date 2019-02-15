Пятничное №…

Еду по Киеву, слушаю «Лаундж FM». Мысленно соглашаюсь с заявлением Порошенко о невиданном в истории расцвете украинской песенной культуры. Про лошадей, страдающих астмой в прямом эфире, я уже писал. Но теперь квота на украинскую продукцию увеличилась. Более того, стало модным ее (квоту) перевыполнять, поскольку Нацрада бдит и этот бдеж напрямую связан с «выполнением требований лицензии». Можно признать выполнение квотных требований, а можно, что гораздо интереснее, не признать. Поэтому плей-лист «Лаунджа» обогатился совершенно безумными композициями и исполнителями, зачастую откровенно порнографического характера.





Да, это чистая правда. Неизвестная мне исполнительница, вероятно, из Тернополя, в как бы художественной форме описывает половой акт с партнером, которому я искренне сочувствую. Во всех деталях. И то, как «посчитали до десяти, чтобы разом выбухнуты», и чисто анатомические детали процесса, включая размер мужского полового члена «столько тэбэ в мени, сколько до неба высоты». Наверняка это преувеличение. Как и последствия самого акта: «столько в море нет воды, сколько тебя в мени». Либо же чел долго воздерживался. Примерно всю каденцию действующего пока главкома. Кстати, Петр Алексеевич буквально сегодня обновил линейку своих бордов. Теперь я имею возможность лицезреть его мужественный черно-белый профиль на бордовом фоне и вникнуть в смысл нового лозунга: «Кандидатов много – президент один». На что он намекает? Голосуй – не голосуй, все равно получишь Петра Алексеевича? Раз уж речь зашла про выборы, то хочу обратить внимание еще на одну мелкую, но, с…ка, показательную деталь: в аптеках закончилось средство для охлаждения ануса. Его (средства) там, честно говоря, и не было. Но если бы и имелось в наличии, как та же украинская музыка в стиле лаундж, то, безусловно, закончилось бы.



Массовый подрыв «пуканов». Пять баллов по шестибалльной шкале Рихтера. Никто не знает, кто такой этот Рихтер, но шкала прижилась, вошла, так сказать, в обиход. Мониторю тут парочку форумов, где общается изысканно-отмороженная публика, претендующая на звание патриотической. Кристально чистые образцы. Без всякой посторонней примеси. Очень благодарен модераторам форума за то, что они провели кропотливую селекционную работу, устраняя малейшие проявления инакомыслия и прочей чепухи. Остались отборные экземпляры, настоящие «народные философы», уникумы. Один такой благодаря рейтингу Зеленского вышел из запоя и выступил с ужасным пророчеством. Будет страшная война после победы клоуна на выборах. Народ восстанет. «Беркут» начнет стрелять, «Зелю скинут, однако этим воспользуется Путин». Запад нас бросит, ведь с кем здесь разговаривать? На Вову (Зеленского) сейчас работают все научно-исследовательские институты России, в него вкладываются страшные деньги, поскольку у Коломойского Лондонский суд все отобрал. А если не отобрал, то заморозил. Как ни крути, но Путин выиграет: победит Зеленский – будет прокремлевская власть и война. Скинут Зеленского – тоже повод для вторжения. Вовсе не случайно, что большинство «ваты» сегодня активно топит за Зе. Их специально инструктируют на закрытых собраниях.



Мониторю тут парочку форумов, где общается изысканно-отмороженная публика, претендующая на звание патриотической. Кристально чистые образцы. Без всякой посторонней примеси. Очень благодарен модераторам форума за то, что они провели кропотливую селекционную работу, устраняя малейшие проявления инакомыслия и прочей чепухи.

Это, на мой взгляд, квинтэссенция подсознательной работы остатков мозга у последователей «европейского майдана». И вот именно подобные концепции, замешанные на глубочайшей паранойе, новом видении истории нации и психиатрических заболеваниях, послужили «запалом» для подрыва так называемых «пуканов». «Бомбит» практически непрерывно. Ломается вся картина мироздания в лице активной части нации. Идут тектонические процессы, которые могут привести к ликвидации кормушки для профессиональных патриотов. Они совершенно не понимают, что происходит. Выкладывают нарезку концертов «95-го квартала» с «Ю-тюба» для чмырения Зеленского и в результате способствуют его популяризации. Это их пугает еще больше. Как может клоун стать главнокомандующим? Оказывается, легко. В ветках, посвященных данной проблеме, они утешают друг друга, рассказывают о коварных планах «Пороха», который всех победит, потому что ресурс работает. Процесс успокоения неизбежно перерастает в истерику – «а, б…ть, как так, почему он лидирует?», и начинает подрыв «пуканов» по новой.Вот обо всей этой херне я и думал по дороге на работу. По «Лаунджу» как раз крутили мою любимую композицию из «украинской квоты». Про чела, который «багато выпыв» и наблевал в бассейн, принадлежащий, по всей видимости, его половой партнерше. Причем она его вполне устраивает: «мене в тоби всьо устраивае». Однако алкоголь и «ядерный процесс» все же берут свое. Побежал к бассейну. Вообще, тема алкоголя очень популярна в украинском лаундж-творчестве. Причем на «третьей минуте хмельной пИсни» полностью исчезают «контуры города». Однако веселье продолжается, поскольку все «летят на запад». И это практически дословная цитата. Да… История, бессердечная ты с...ка. Развиваешься по спирали, и на каждом витке становится не то чтобы веселее, а как-то даже не по себе. На самом деле, ничего страшного пока не происходит. Процесс вырождения идет по накатанной схеме. Клоуны так клоуны. А разве сегодня не они у власти?