16 февраля на «Интере» состоится премьера концерта Ирины Билык

В эту субботу, 16 февраля, в 20:30 на «Интере» состоится телепремьера сольного концерта Ирины Билык «Без грима. Лучшее. О любви». Это грандиозное шоу в Киеве стало заключительным концертом тура, который охватил 33 украинских города.



В этот вечер на «Интере» прозвучат композиции из альбома певицы «Без грима», а также лучшие песни за всю сценическую карьеру Ирины Билык. Примадонна украинской сцены поделится со зрителями своими чувствами, мыслями и переживаниями, покажет себя такой, какая она есть, – без грима. Специальный гость концерта — певица Ольга Ракицкая, которая приняла участие в туре.



Любимые песни зазвучат по-другому благодаря новому составу музыкантов и экзотическим музыкальным инструментам, которые ранее не использовались в шоу певицы. «Мысль сделать звучание немного другим, не таким, как привыкли слышать поклонники, возникла у моего музыкального продюсера, – рассказывает певица. – И мы пригласили для этого музыкантов, которые умеют играть на самых разных инструментах. Например, мой друг Сергей Сидоренко сделал такой фокус – сыграл на японских гуслях вступление к очень известной песне. Мы хотели, чтобы зрители сами догадались, что это за композиция, но, если честно, ни на одном концерте никто так и не понял, что это вступление к песне «Снег». Также впервые на концерте зазвучит виолончель в исполнении Лады Донченко».







Специально для этого шоу Ирина пригласила ведущих украинских дизайнеров. Они вручную создали и украсили для звезды эксклюзивные наряды из тканей, которые артистка лично закупала в Украине, Израиле и Италии. «Я не могу сказать, что на концертной сцене были какие-то сверхобразы, – комментирует певица. – Основной образ – я сама. Я могла бы в этой одежде прийти на любую вечеринку, даже прогуляться по городу. Единственное, что на таких высоких каблуках и в таких красивых ботфортах по улице не пройдешь дольше 10 минут: все будут брать автографы (улыбается)».



Ирина признается, что готовила этот концерт около 15 лет: «Не все песни вошли в него, как я планировала, а это значит, что впереди «Без грима-2», ведь мои поклонники уже просят об этом. Я благодарю телеканал «Интер» за то, что все эти годы он со мной и поддерживает все мои планы и начинания. Хочу поблагодарить режиссерскую группу, спонсорскую группу, продюсерскую группу, всех музыкантов, всех, кто участвовал в организации. Мои самые любимые кадры в этом концерте – это лица моих зрителей и моей любимой мамочки. В этот вечер вместе с друзьями буду продолжать праздновать День влюбленных перед голубым экраном телевизора».



Смотрите концерт Ирины Билык «Без грима. Лучшее. О любви» в субботу, 16 февраля, в 20:30 на телеканале «Интер»!

