Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным завтра

Вопрос о том, насколько серьезной должна быть интеграция России и Белоруссии, должны решать граждане обеих стран. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Видеозапись его ответа публикует Telegram-канал «Пул N3».



«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы», — сказал он.



«Мы и завтра можем объединиться вдвоем [с Путиным], у нас проблем нет», — добавил Лукашенко, указывая на стоящего рядом российского лидера.



Как сообщает РИА Новости, Лукашенко подчеркнул, что вопросы суверенитета какой-либо из сторон никто не намерен обсуждать, поскольку суверенитет России и Белоруссии — «это икона, это святое».

