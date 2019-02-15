«Афганцы» опять готовы воевать? За мир...

В Украине опять две новости. Но не традиционно плохая и хорошая, а обе непонятные. Первая: в Украине вскоре может появиться еще одно образование, по памяти хорошо умеющее воевать. Вторая: никто не знает, чем это может обернуться для страны и ее населения, которое и так страдает даже не столько от вооруженного конфликта в Донбассе, который обществу преподносится как «отражение агрессии России». И случилось это к 30-летию вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года и в преддверии Дня чествования участников боевых действий на территории других государств.



Последний – это праздник в Украине с 2004 года, когда соответствующий указ подписал президент Леонид Кучма. И вот сейчас, к празднику к своим побратимам обратился генерал-лейтенант в отставке Сергей Червонопиский, председатель УСВА (Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), если проще – «афганцев») и председатель Украинской партии справедливости (СВЕЧА). И сообщил: «Если мы хотим видеть Донбасс в Украине, альтернативы миру нет. Дня победы в войне на Донбассе не будет! Только день долгожданного мира мы сможем сообща отметить как в Киеве, так и в Донецке. Мир – единственный способ сохранить Украину. Поэтому мы приступили к формированию общественного движения «Корпус Мира» с единственной целью – достижения устойчивого мира. «За мир!» – наш общий политический слоган и бренд».



Чтобы понять значение этого анонса, нужно помнить как минимум два-три важных и определяющих обстоятельства. Во-первых, «афганцы» из УСВА в Украине – это потенциально вполне реальная сила. Несмотря даже на то, что самым молодым «афганцам» – под 50 лет, а основная масса – за 50 и старше. Но их много, и они довольно хорошо структурированы, так как подразделения УСВА есть в каждой области, а боевое братство даже в наших стремных и расхристанных духовно условиях для многих «афганцев» по-прежнему не пустой звук. Как известно из официальной и неофициальной статистики, в почти десятилетней войне СССР в Афганистане (1979-1989) участвовали около 550 тысяч человек, и почти каждый четвертый – из Украины. Погибло, исполняя «интернациональный долг», около 15 тысяч солдат, из них – 2 378 выходцев из Украины разных национальностей, тогда еще обозначенных в паспортах. Еще 72 украинца пропали без вести из общего числа в 330 человек. То есть почти 3 тысячи матерей потеряли своих сыновей, полтысячи женщин стали вдовами, 711 детей стали сиротами, более 8-ми тысяч украинцев получили ранения, из них 6 тысяч остались инвалидами.



Сергей Червонопиский, председатель УСВА (Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), если проще – «афганцев») и председатель Украинской партии справедливости (СВЕЧА). И сообщил: «Если мы хотим видеть Донбасс в Украине, альтернативы миру нет. Дня победы в войне на Донбассе не будет! Только день долгожданного мира мы сможем сообща отметить как в Киеве, так и в Донецке. Мир – единственный способ сохранить Украину

Червонопиский ответил, как заправский политик: «Корпус мира» – это альтернатива войне. Политические силы имеют свойства переобуваться в полете. Поэтому мы не говорим, что это шаг против какой-то партии. Мы против войны. Мы – за мир! ...Это общественное движение с единственной целью – достижение устойчивого мира. В это движение могут войти те политсилы, которые готовы с нами идти по сложному пути к достижению мира

В этот день живые из 19 Героев Советского Союза и награжденные орденами и медалями из тех 200 тысяч, кто был отмечен на полях Афганской войны, наденут свои награды и возложат цветы к памятникам погибших побратимов. Выпьют водки, выслушают добрые слова и, может быть, не встретят на своем пути в праздник новых политических хамов и ничего не помнящих манкуртов. Потому что, к сожалению, 30 и более лет назад это была уже наша война

И если погибшим и умершим от ран на войне и после нее стоят памятники, то как живется оставшимся в живых в сегодняшней Украине, можно только представить. А упрямая статистика говорит: в УСВА объединены около 150 тысяч «афганцев», а всего ветеранов советских войн, включая «афганцев» – 330 тысяч. Плюс 37 тысяч военных, выполнявших миротворческие миссии после 1992 года. Плюс, конечно же, уже существующие выплеснутые войной в Донбассе обратно в общество 300 тысяч ветеранов АТО-ООС, которые тоже требуют платы за свое служение и место под льготным солнцем и так стремительно нищающей страны.Вот и можете представить, какой это потенциально взрывоопасный контингент. Тем более что во многих случаях происходит братание поколений и опыта. В том числе и на ниве уже украинского патриотизма. Как сказал генерал Червонопиский, «много ветеранов Афганской войны, невзирая на возраст и ранения, полученные в прошлом, защищают родную страну с оружием в руках». Почему? А очень просто, если верить Червонопискому: «Ветераны войны в Афганистане, участники боевых действий на территории других держав, объединенные в УСВА (воинов-интернационалистов), в своих действиях всегда занимают государственническую позицию. Все эти годы военного противостояния на востоке страны Союз много делает для победы, для помощи военнослужащим, передавая им свой боевой опыт, принимает активное участие в волонтерской роботе, в военно-патриотическом воспитании молодежи. ...К сожалению, мы вновь несем боевые потери». И тут можно только добавить, что несут потери нередко от таких же «афганцев» в рядах ополченцев непризнанных ДНР и ЛНР...очень важно знать, в какую сторону повернут свои потенциальные «штыки» бойцы анонсированного «Корпуса мира» – сами пойдут в политику или выступят на стороне то ли власти, то ли кого-то из оппозиционеров. От этого многое может зависеть. В том числе и мир во время выборов уже в самой Украине. Информация же о «Корпусе мира» ради мира в Донбассе и вообще в Украине появилась еще осенью прошлого года в интервью Червонопиского на сайте УСВА. Генерал не отрицал, что «афганцы» всегда принимали активное участие в политической жизни страны и что «не будут исключением и предстоящие выборы». И предупредил: «Всем участникам в выборах предстоит пройти тест на государственность. Если все вместе мы его не пройдем, то нас ждут более тяжелые события, чем потеря Крыма и война на Донбассе».Тогда и прозвучала из уст генерала информация о «Корпусе мира». Его подначили: мол, это альтернатива входящему тогда в моду «Национальному корпусу» Андрея Билецкого, партии, созданной из ветеранов добробата «Азов», который даже в США, в Конгрессе назвали «омерзительными неонацистами» и запретили представлять оружие из американской помощи?Червонопиский ответил, как заправский политик: «Корпус мира» – это альтернатива войне. Политические силы имеют свойства переобуваться в полете. Поэтому мы не говорим, что это шаг против какой-то партии. Мы против войны. Мы – за мир! ...Это общественное движение с единственной целью – достижение устойчивого мира. В это движение могут войти те политсилы, которые готовы с нами идти по сложному пути к достижению мира. ...Давайте не будем забегать вперед. Мы готовим большую политическую акцию, где будут представлены все, кто войдет в «Корпус мира». Там всех и увидите своими глазами».Своеобразным маячком могли стать другие слова предводителя «афганцев»: «Если у власти останется «партия войны», то мы можем увидеть окончательное разрушение всех государственных институтов и, как следствие, распад Украины». Но не стали, так как «афганцы», как видим, до сих пор «определяются», и кого они поддержат, и в каких выборах – в приближающихся президентских или осенних парламентских – они будут участвовать со своим «Корпусом мира» и созданной на их базе Украинской партией справедливости (СВЕЧА). У самого Червонопиского есть опыт хождения в Верховную Раду: в 2006 году в пятый созыв парламента он попал по списку Соцпартии Александра МорозаЕсть икажется, «афганцев» сдерживает, с одной стороны, надежда на сотрудничество с властью и помощь рядовым и их семьям со стороны государства. Вот эта надежда и сдержала появление оппозиционного «Корпуса мира». Во всяком случае, по инициативе УСВА еще 5 декабря 2018 года Кабмином Владимира Гройсмана заблаговременно был утвержден официальный план мероприятий по подготовке и отмечанию в наступившем году указанного Дня чествования ветеранов конфликтов за пределами страны и 30-летия вывода войск из Афганистана. Согласно этому распоряжению правительства праздник должен пройти за госсчет и на государственном уровне во всех областях страны. Повторяю: пункт 4 правительственного документа гласит, что «афганцев» и прочих ветеранов должны чествовать «за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2018 и 2019 годы по программе 2505030 «Финансовая поддержка общественных объединений ветеранов, мероприятия по посещению военных захоронений и военных памятников и по отмечанию праздничных, памятных и исторических дат». А это хоть какие-то, хоть и наполовину разворованные, но все же деньги. Значит, и реальная помощь хоть кому-то из ветеранов-инвалидов или их семей. Более того, Кабмин потребовал, чтобы каждый регион к концу года отчитался, как это дело было сделано.Умные люди в УСВА не могли даже такую куцую помощь властей проигнорировать. И вот 30-летие вывода войск наступило. И отшумит. А потом начнутся политические будни и набирающая обороты избирательная кампания. И как поведут себя «афганцы», могут сказать только они сами и их предводители. Потому что, с другой стороны, на их выбор может повлиять и нарастающее противоборство как с новыми ветеранами АТО-ООС, так и с ветеранами добробатов и прочей шушерой из парамилитарных структур, которые заражены неофашизмом, неонацизмом и русофобской антисоветчиной. В духе Вовы «Альцгеймера» Вятровича, который все сводит к декоммунизации, под которую тоже традиционно выбивает бабки из правительства. И в прошлом году, например, боевики с неонацистским и русофобским душком штурмовали и срывали собрания ветеранов, которые, по их мнению, топят за коммунизм, за его символы, за «Бессмертный полк», за празднование «сталинского Дня Победы» и вообще отстаивали «проклятый совок», что в независимой постмайданной Украине недопустимо. Под раздачу в некоторых местах попали и воины-«афганцы», которым напомнили в лучших жлобских традициях, что «не мы вас туда посылали, а совок»......Вот, собственно, и все, что пока сегодня можно сказать. В этот день живые из 19 Героев Советского Союза и награжденные орденами и медалями из тех 200 тысяч, кто был отмечен на полях Афганской войны, наденут свои награды и возложат цветы к памятникам погибших побратимов. Выпьют водки, выслушают добрые слова и, может быть, не встретят на своем пути в праздник новых политических хамов и ничего не помнящих манкуртов. Потому что, к сожалению, 30 и более лет назад это была уже наша война, на которой погибали наши люди. И их нужно помнить и уважать. Потому что это мертвые сраму не имут, а вот живым бывает стыдно. Точнее – должно быть стыдно. За тупое беспамятство, даже если его кто-то усиленно навязывает. А неприятие войны и память о погибших – это тоже один из путей к миру, в котором так нуждается Украина...