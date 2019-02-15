Погода на выходные: весеннее тепло и солнце

На выходных в Украине будет сухо и солнечно, ночью ожидаются небольшие морозы, но днем местами температура достигнет +9. В течение субботы и воскресенья на территории Украины будет по-весеннему тепло и солнечно, осадков не прогнозируется. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает Укргидрометцентр.



В субботу, 16 февраля, по данным синоптиков, на всей территории страны будет солнечно и без осадков. Ночью самые большие морозы ожидаются на востоке Украины - от 0 до -5, но днем ​​должно потеплеть до +3. Такая же дневная температура ожидается на севере и в центре, на два градуса выше в южных областях. Но теплее всего должно быть на западе - от +5 до +9.



В Киеве в субботу без осадков, ночью от 0 до +2 градусов, днем ​​- от +3 до +5.



В воскресенье, 17 февраля, синоптики также прогнозируют сухую погоду. При этом ночью от 0 до -3 градусов, днем ​​на севере и востоке страны от +3 до +7, в центре и на юге от +5 до +12. А в западных областях - от +8 до +13.



В Киеве в последний день недели должно быть сухо, ночью от 0 до +2, днем ​​от +5 до +7 градусов.

