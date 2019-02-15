В Одессе будут судить медика "скорой" за игнорирование вызова

В Одессе будут судить медика скорой помощи, проигнорировавшего вызов полиции из-за плохого самочувствия человека, который в результате скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.



Как сообщал советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк в январе прошлого года, патрульные полицейские прибыли на вызов к железнодорожному вокзалу, где разгуливал полураздетый человек в неадекватном состоянии.



Полицейские вызвали скорую, но она не доехала до места и встала неподалеку. Один из патрульных обратился к медикам и уточнил, где именно находится человек, который нуждался в помощи, однако "скорая" не сдвинулась с места.



Патрульные в ожидании медиков начали самостоятельно оказывать помощь больному и уже приступили к реанимации, однако он умер. Уже после этого "скорая" подъехала констатировать смерть мужчины.



Полицейские установили, что медики, игнорировавшие законные требования, были навеселе. Их задержали.



Против пьяного врача открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 139 - неоказание помощи больному медицинским работником, повлекшее смерть больного или иные тяжкие последствия. Прокуратура Одессы направила дело в суд.

