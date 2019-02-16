Новинский опубликовал программную статью по вопросам войны и мира

Глава фракции Оппозиционный блок в ВР Вадим Новинский надеется на долгожданный для Украины мир как результат выборов 2019 года. «Прошло уже четыре года со дня подписания «вторых Минских соглашений», а их невыполнение привело к полузамороженному конфликту: активные боевые операции не ведутся, но ежедневно гибнут люди, в том числе и мирные жители, а градус напряжения не спадает. Среди причин невыполнения Минских протоколов несамостоятельность политиков, зависимость Украины от США, а ЛДНР – от России, а также непризнание легитимности и потеря доверия сторонами по отношению друг к другу», пишет он на своей странице в Фейсбук. Более детальный анализ ситуации Новинский провел в большом аналитическом материале, опубликованном в газете Сегодня.



Политик отмечает, что история мировых конфликтов знает немало ситуаций, когда ради достижения мира даже более весомым фигурам, чем нынешний Президент Украины, приходилось идти на прямые переговоры с сепаратистами. Яркий пример - переговоры Шарля де Голля с лидером алжирских повстанцев Ахмедом бен Беллой в Эвиане в марте 1962 года. Де Голль не спрашивал, кого представляет бен Белла, кто ему выписал мандат, и какова его легитимность. По его мнению, это непопулярное, но необходимое решение принесло мир Франции. «К тому же, только усугубляют конфликт насильственная украинизация во время экономической блокады Донбасса, переписывание истории и глорификация ОУН и УПА, а также насильственное насаждение псевдоцеркви ПЦУ», считает политик.



Новинский считает, что Минские договоренности, казалось бы, сформулировали достаточно четкую дорожную карту достижения мира на Донбассе, в стране и в регионе: прекращение огня, принятие необходимых законов, предоставление Донбассу особого статуса в рамках Украины, проведение выборов, возврат Украине контроля над всей протяженностью государственной границы. Но оказалось, что они стали утопией: мир так и не наступил. И этому есть несколько причин. Одной из главных политик считает несамостоятельность политиков. «В войне на Востоке Украины существуют не только силы ООС (АТО) и вооруженные формирования самопровозглашенных республик. За каждой стороной стоят интересы больших мировых игроков. Украина находится под протекторатом США. "ДНР" и "ЛНР" – откровенно марионеточные образования, политика которых полностью подчинена России. И, соответственно, конфликт на Востоке Украины – это экстраполяция конфликтных отношений между Вашингтоном и Москвой. Именно там лежат ключи к миру». Новинский предполагает на основе этого, что мы уже в шаге от дейтонского сценария, когда вопрос будущего Украины обсуждается без участия самой Украины. «Я убежден, что посредником для установления доверия между Киевом и Донецком с Луганском может стать главный общественный институт, которому доверяет большинство украинцев по обе стороны линии разграничения – Украинская Православная Церковь. Я верю в то, что в результате выборов 2019 года к власти в Украине придут политики, способные проявить волю, мудрость, умение выстраивать компромиссы и способность принести долгожданный мир».