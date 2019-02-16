Тарута предложил поставлять газ для Европы вместо России

Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил в своем Facebook, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе.



По мнению Таруты, Европа воспринимает «Северный поток-2» прагматично, так как ей выгодно покупать газ у России. Однако США считают, что это угрожает безопасности, и покупка российского газа равносильна приобретению топлива у «потенциального противника».



Политик отметил, что решением газового вопроса может стать Украина, нарастив добычу собственного сырья для поставок в Европу. «Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — заключил Тарута.

