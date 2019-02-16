Болтон: венесуэльские генералы ведут тайные переговоры с оппозицией

Венесуэльские генералы и ведущие политические деятели тайно ведут переговоры с оппозицией.



Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Fox News.



"Генералы и ведущие (политические - ред.) деятели, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией", - сказал он.



По словам Болтона, переговоры ведутся тайно, поэтому прессе о них ничего не известно.



Как сообщалось, 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принял присягу. Он заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства и пообещал провести в стране досрочные выборы.



Уже более 50 стран признали Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.



14 февраля министерство финансов США объявило о введении санкций против высокопоставленных чиновников аппарата Николаса Мадуро.



Пока в Венесуэле идет борьба за контроль над государством, страна страдает от гиперинфляции и серьезной нехватки товаров первой необходимости. В связи с эти двадцать пять стран-участниц конференции Организации американских государств пообещали выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Венесуэле.

