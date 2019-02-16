Уровень ответственности населения растет: спрос на системы безопасности в 2019 году

Специалисты в сфере безопасности фиксируют стремительный рост уровня ответственности населения. Выражается он в галопирующем увеличении спроса на системы безопасности от современных производителей.



Среди причин резко изменившихся темпов роста спроса эксперты называют расширение ассортимента защитных технологий. Под «прицел» потребителей попадают камеры видеонаблюдения, сенсоры вторжения, открытия двери и окон, датчики утечки природного газа и другие «умные» приспособления.

Производители систем безопасности активно занимаются совершенствованием технологий и систем. Так, в частности, компания ORVIBO регулярно обновляет и улучшает популярные изделия. Ознакомиться с результатами кропотливого труда и узнать больше про системы наблюдения Орвибо можно на сайте moyo.ua.

ТОП-5 популярных устройств безопасности в 2019 году

В рейтинг самых популярных в первом квартале 2019 года систем наблюдения и устройств безопасности попали:

Беспроводная IP-камера Орвибо Indoor, предназначенная для установки внутри жилых домов и помещений коммерческого использования. Позволяет вести дистанционное наблюдение, е подлежит управлению с помощью смартфона.

Combustible Gas Sensor – датчик, который сигнализирует о выбросе угарного или горючего газа. Подходит для использования на кухне, в подвале, на складах и в других постройках промышленного характера. В случае возникновения чрезвычайной ситуации датчик отправляет уведомление на смартфон. Громкость звукового уведомления в экстремальных условиях (при превышении максимальной допустимой концентрации горючих веществ в воздушной массе) достигает 75 Дб.

Water Leakage Sensor – приспособление, с помощью которого можно избежать затопления, прорыва труб, протечки крыши. Благодаря компактным размерам может быть установлен в любой части помещения.

Smoke Sensor – датчик, который реагирует на дым. Если верить статистике, то свыше 70% смертей во время пожара происходит не из-за контакта с огнем, а именно через вдыхание большого количества дыма. Сенсор помогает избежать задымления с помощью громкого звукового сигнала.

Motion Sensor – умный прибор, который фиксирует перемещения посторонних лиц на частной территории. Может использоваться как самостоятельно, так и в качестве элемента системы «Умный дом».

Рост спроса на системы наблюдения и безопасности – позитивное явление, которое способствует увеличению общего уровня защищенности населения страны.