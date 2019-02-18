В суд на Супрун подал еще один нрадикал

Народный депутат Алексей Ленский (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) подал судебный иск по делу Ульяны Супрун, которой суд разрешил исполнять обязанности главы Минздрава. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные сайта "Судебная власть Украины". Автоматизированная система 15 февраля определила председательствующей судьей Любовь Марулину.

В комментарии "Главкому" заместитель председателя фракции Радикальной партии Андрей Лозовой отметил, что иск его однопартийца касается незаконного признания Ульяны Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения.



"К Супрун можно по-разному относиться, но в Украине должен быть один закон для всех. Кабмин назначает исполняющего обязанности министра. Тогда Кабинет министров назначил Сурпун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги о закон. Если же премьер так ее защищает, пусть внесет кандидатуру в парламент и коалиция проголосует", - заявил нардеп.



По данным социологического опроса группы "Рейтинг" по заказу американского института, Ульяна Супрун имеет самый большой антирейтинг среди украинских топ-чиновников. Так, 46% респондентов считают ее работу полностью отрицательным. Еще 15% опрошенных оценили деятельность Супрун скорее отрицательной.

