Times: здоровье Сергея Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего, по утверждению британской стороны, попытку отравления в марте прошлого года, ухудшилось. Об этом сообщает воскресная газета The Sunday Times.



Ссылаясь на "хорошо информированный источник в разведке", издание написало о том, что в связи с ухудшением здоровья Скрипаля врачи дома оказывают ему медицинскую помощь, и что его состояние не критическое. Однако источник дал понять, что никто не может спрогнозировать ход изменений состояния здоровья экс-полковника ГРУ, поскольку информации о том, какими могут быть долговременные последствия отравления нервно-паралитическим веществом, очень мало.



Другой источник газеты - уже не в спецслужбах, а в полиции Лондона - напомнил, что Сергей Скрипаль, в отличие от своей дочери Юлии, находился не в лучшем возрасте и состоянии здоровья для того, чтобы переносить подобные отравления. Юлия же, по словам этого источника, находится сейчас в добром здравии.



На просьбу ТАСС прокомментировать данную публикацию и сообщить, поступала ли в столичную полицию какая-либо информация об изменениях в состоянии здоровья Сергея Скрипаля, представитель Скотленд-Ярда в воскресенье заявил: "Мы не располагаем никакой информацией на этой счет".



4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.



5 сентября минувшего года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.



