ДНР: ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии окраины Донецка

Украинские силовики обстреляли из минометов и артиллерии окраины Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



"Вчера в 15.30 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Пески - Донецк" (окраина Донецка - ред.). Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 125 миллиметров, также произведен один выстрел из СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет - ред.)", - сказал представитель ведомства.

