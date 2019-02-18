Лавров пожалел американцев, не понимающих бессмысленности санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об очередном пакете санкций, который готовят США в отношении России, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.



"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".



Своё мнение по этому поводу также высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, отношения между двумя странами сейчас крайне сложные.

"По-моему и так всё плохо. Перспектива тоже не просматривается. Посмотрим, какие санкции будут, потом решим как реагировать", - заявил Ушаков в эфире телеканала.



Американские сенаторы - демократы и республиканцы - 13 февраля внесли в конгресс законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине".



В четверг агентство Блумберг со ссылкой на текст законопроекта сообщило, что внесенный в конгресс США законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении РФ, не содержит конкретного списка банков, а ограничения по госдолгу будут касаться только новых выпусков. В предыдущей версии законопроекта говорилось, что санкции будут введены в отношении одного или более банков из списка, включавшего ВЭБ, Сбербанк, ВТБ.

