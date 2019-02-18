Кравчук назвал Донбасс "другой страной"

Донбасс больше не будет прежним, это "другая страна", заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK. По мнению политика, регион потребует большей свободы и прав, вне зависимости от того, кто придет к власти. Поэтому Киев не может рассчитывать, что ситуация решится сама по себе. "Слушайте, там другая страна", - подчеркнул он.

Кравчук отметил, что властям нужно размышлять над вариантами, которые они могут предложить Донбассу, опираясь на мировой опыт. Киев должен решить, чем может поступиться, не потеряв при этом территорию и суверенитет, добавил он.



Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не может прекратить военные действия.



"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.



Порошенко также высказал мнение о том, что "Украина сейчас - это история успеха". По его словам, украинским властям удалось провести реформы в условиях войны. "Это самые глубокие реформы в истории моей страны", - отметил президент Украины.



Порошенко добавил, что уверен в победе на предстоящих выборах главы государства.



Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.

