Психологи поняли, как отвадить женщин от спиртного

Известно: существует связь между алкоголем и раком груди. И эта связь становится особенно опасной для женщин среднего возраста. Однако, как показывает исследование, многие женщины продолжают вести себя рискованно, злоупотребляя спиртным, передает "Новости Mail.RU" со ссылкой на открытие Университета Флиндерс.



Эксперты провели интервью с 35 женщинами 45-64 лет без истории рака груди. Женщины рассказывали об уровне образования, о частоте и объеме потребления спиртного и о том, знают ли они о связи алкоголя и рака. Оказалось, женщины довольно много пили, хотя и неоднократно пытались сократить свой уровень потребления спиртного.



Женщины знали, что спиртное отражается на их внешности. Но о связи спиртного с раком и об увеличении вероятности заболеть в среднем возрасте, знали не все. Исходя из этого, ученые сделали вывод: если вы хотите, чтобы женщины пили меньше, пропагандистские кампании стоит строить на понятных примерах (необходимо говорить о вреде спиртного для внешности, веса и психики).

