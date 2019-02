По мюнхенскому счету: Украина, оказывается, “страна посередине”

Мюнхен – прекрасный город. Здесь все пронизано духом демократии. Есть много исторических мест, где нацисты жгли книги, где бухал Гитлер, ну и вообще – архитектура времен вермахта отлично сохранилась, несмотря на бомбежки союзников. Лучшего места, чтобы проводить ежегодную конференцию по безопасности и обсуждать как страшно жить, когда Россия угрожает миру, а США – Китаю, не найти. Именно тут на минувших выходных Украину обозвали странным словосочетанием...



Мюнхенская конференция по безопасности — это такой себе “натовский Давос”, стартовавший во время Карибского кризиса 1962 года, когда мир был напуган угрозой третьей мировой войны, на сей раз между СССР и США с применением ядерного оружия.



Мероприятие изначально имело формат совещания внутри НАТО. Западные немцы, которым на тот момент уже простили грехи Второй мировой войны (да и первой тоже), и приняли в НАТО, решили поиграть в голубей мира и собрать вместе военных и политических лидеров государств альянса, политологов и представители СМИ под эгидой ХСС (Христианско-социального союза).



Модератором проекта стал немецкий издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. С 1999 года его место занял бывший советник канцлера Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик. А с 2009 года и до сих пор эту функцию исполняет Вольфганг Ишингер.



К тому времени конференция из частной (как Давос) превратилась в государственную: с 1990-х гг она финансируется правительством Германии. Тогда же ее рамки были расширены: в ней начали принимать участие конференции представители России, Японии Индии и Китая (по мере нарастания его военной мощи).



С 1995 года в воспитательно-образовательных целях в Мюнхен стали приглашать и страны Восточной Европы и бывшего СССР. Последних – как участников стартовавшей в 1994 году программы “Партнерство ради мира”. Ну, а с недавних пор мы чувствуем себя там как дома.



НАТОвские корни Мюнхенской конференции “подсветило” выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вся система контроля над ядерным вооружением находится под угрозой. И российские ракеты способны нанести удар по европейским городам, в том числе и по Мюнхену. «Часы тикают», — обратился он к России, намекнув, что НАТО считает ее единственным виновником нарушения режима ДРСМД (Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности).



Хотя все, кто сидели в зале, включая европейских лидеров и российскую делегацию, прекрасно знают, что президент США Дональд Трамп приостановил с 2 февраля действие Договора вовсе не потому что Россия занимается производством ракет, нарушающих условия ДРСМД, в частности 9М729, предназначенных для установок «Искандер». Это только повод. А причина – Китай.



Также всем известно, чего добиваются американцы: они хотят сообразить на троих: чтобы в новый договор вошли не только США и Россия, но и Китай. А больше всех этого хочет Япония, которая сидит на своей маленьком, ушибленном ядерной бомбой островке в пределах досягаемости китайских ракет и устами главы японского МИДа Таро Коно постоянно об этом твердит.



Дело в том, что когда Михаил Горбачев с Рональдом Рейганом подписывали этот договор 8 декабря 1987 года в Вашингтоне, Китай еще был глухой многонаселенной деревней. И мало, кто мог предположить, что через пару десятилетий он превратиться в супердержаву, конкурирующую за мировое доминирование с самими Соединенными Штатами.



Не являясь субъектом соглашения, Китай бодро наращивает свою военную мощь, в том числе и запасаясь ракетами средней и малой дальности, по которым договорились Горбачов и Рейган. И не собирается никуда присоединяться. Ему и так хорошо. Русских это забавляет и настораживает одновременно. Но пока они играют в свою игру, где Китай не столько союзник, сколько попутчик.



Именно поэтому основная тема нынешней Мюнхенской конференции — это угрожающее миру противостояние России, США и Китая. Об этом идет речь в основном документе саммита - докладе, получившем в этом году название «Большой пазл: кто подберет детали?».







Формат Мюнхенской конференции таков, что сначала появляется большой аналитический отчет (аналогичный, но по общемировым проблемам выпускается офисом Всемирного экономического форума накануне Давоса), а потом собираются солидные люди и обсуждают его с трибуны.



Сомневаюсь, что кто-то у нас в стране, кроме тех, кому это положено по должности, изучал доклад в оригинале или переводе (в Интернете доступны оба варианта). Но мы потратили часть выходных дней на это увлекательное чтиво.



Главная мысль объемного документа в том, что наступает новая эра соревнования трех супердержав — США, Китая и России. Не знаю, можно ли так пафосно называть агрессора. Но вопросы не ко мне, а к тем, кто писал доклад. Они так считают.



И это еще не все. Эксперты хоть и не питают к России нежности, почему-то уверены, что она одержала впечатляющие победы в Украине и Сирии. Так и написали на 9 странице.



Мол, российское государство “агрессивно использует свои ограниченные, но значительные возможности, действуя в качестве подрывной силы и одерживая в последние годы недолговечные, но впечатляющие (!) победы в Украине и Сирии, что стало неожиданностью для остального мира...”.



Вот цитата в оригинале: “At the same time, the Russian government has aggressively used its limited but significant leverage as a disruptive force and scored some impressive short-term victories in recent years, taking the rest of the world by surprise in Ukraine and Syria”.



При этом Украина стоит в рейтинге горячих точек на предпоследнем 9-ом месте, перед Венесуэлой. На первом месте Йемен (к стыду своему, даже не подозревал, что там идет война, - автор); на втором — Афганистан, дальше в порядке убывания остроты вопроса:



— американо-китайские отношения;



— Саудовская Аравия, США, Израиль и Иран;



— Сирия;



— Нигерия;



— Южный Судан;



— Камерун;



— Украина;



— Венесуэла.



Ну, и важнейшая деталь: мы не только не в центре мировой внимания, мы еще и рассматриваемся как бедолага, которому срикошетило в ходе большого геополитического конфликта Запада и России. Сами почитайте, какое объяснение они дали присутствию нашей страны в списке горячих точек:







Google перевел это так: “Война в Украине продолжает тлеть без конца, разжигаемая более широким геополитическим противостояние между Россией и западными державами. Последняя вспышка – Азовское море, где столкнулись российские и украинские суда. В ноябре Россия фактически заблокировали доступ к Керченскому проливу”.



Не буду спорить с Google-переводчиком. Уверен, он знает английский язык лучше меня. Точно так же трудно спорить с экспертами, которые пишут, что (цитата) “геополитическое соперничество между Россией и Западом сильнее всего отражается на «странах посередине», таких как Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина”.



Дальше нам посвящены несколько абзацев доклада с не слишком оптимистичным выводом в конце.



“Наверное, Украина больше всех пострадала от развала системы безопасности в Европе после окончания холодной войны. Пять лет тому назад Россия аннексировала Крым и с тех пор поддерживает вооруженный конфликт в восточной части Украины. За это время с обеих сторон погибло более 10 000 человек, а Минские соглашения регулярно нарушаются. В ноябре на Украине впервые со времен Второй мировой войны на непродолжительное время было введено военное положение, и это вызвало опасения, что демократия в этой стране в опасности. Любые инициативы по урегулированию конфликта, включая миссию ООН, вряд ли возможны, пока на Украине не состоятся президентские и парламентские выборы, назначенные на весну 2019 года.



Более того, этот конфликт распространился на Азовское море, где Россия в ноябре задержала 24 украинских моряков. Теперь она заявляет свои исключительные права на эту территорию, несмотря на договор с Украиной от 2003 года, который гарантирует обеим странам свободу передвижения в Азовском море. Москва продолжает милитаризацию Крыма, разместив там 28 000 военнослужащих и модернизировав свой Черноморский флот. Цель этих действий — сдержать НАТО и установить в черноморском бассейне зону воспрещения доступа. НАТО, в свою очередь, усиливает силы сдерживания и обороны в этом регионе. Пока улучшения отношений между Западом и Россией ждать не приходится, а следовательно, никакого облегчения для «стран посередине» не будет”.



Вот оно что, Михалыч! Теперь буду знать, как там на Западе нас называют. Одна из “стран посередине”, сильнее других пострадавшая в ходе противостояния России с Западом. Запад соревновался с Россией, кто оторвет Украину. В ходе революция гидности Украина досталась им. Россия нанесла ответный удар. И теперь пока они между собой не разберутся “никакого облегчения для «стран посередине» не будет”.



Трудно однозначно сказать, что означают такие пассажи в докладе Мюнхенской конференции. То ли на Западе в самом деле решили признаться вслух, что у него с Россией холодная война. И санкции – оружие в этой войне. Украине большое спасибо и немного финансовой помощи за то, что стала поводом для санкций. То ли, как пишут некоторые западные комментаторы, цель документа – заставить Трампа "пошевелиться" и начать активный диалог с Китаем. Говорят же, что он умеет уламывать кого угодно.



Нам до этой геополитийщины, похоже, нет дела. Мы на своей волне. Президент поехал, чтобы вышибить слезы у присутствующих очередным эпическим выступлением. Ну и перехватить американцев с немцами. Сообщение о его визите на разных сайтах преследовала реклама средства от запоров “Регулакс”. Получалось так, что любая попытка прочитать о выступлении лидера и откликах на него, тут же сопровождалась яркой картинкой, призывающей избавится от неудобной проблемы.



И в этом чувствовалась рука легендарных кремлевский хакеров. А может Юлии Тимошенко. По укоренившейся у нее после Давоса привычке она отправилась вдогонку за гарантом, чтобы испортить ему бенефис. Это теперь ее любимый вид спорта, заменивший утренние пробежки.







Министр иностранных дел Павел Климкин тем более не обратил внимания на доклад. Он, как обычно, услышал что-то свое. И крайне удивил публику, написав в Twitter, что "Мюнхенская конференция началась с обсуждения "Северного потока-2". Хотя на самом деле открывший конференцию Вольфганг Ишингер говорил о множестве проблем, стоящих перед современным миром и о поиске путей их решения.



Дальше мы обсуждали с Ангелой Меркель “азовские санкции” и “далекую от урегулирования ситуацию на Донбассе”, а сама канцлер Германии, посвятив половину своего выступления угрозам, исходящим от русских, вторую половину защищала "Северный поток-2" в частности и экономические отношения с Россией вообще. После чего министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили этот же самый "Северный поток-2" со своим немецким коллегой Хайко Маасом.



Учитывая, что 13 февраля Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия согласовали поправки к Газовой директиве ЕС, позволяющие достичь компромисса и продолжить воплощение ненавистного нам проекта в жизнь, Европа, видимо, нашла формулу, как ей уживаться с Россией, источающей угрозы безопасности, но при этом имеющей чертовски много газа, нефти и других “вкусностей”.



Похоже, они решили торговать и “воевать” одновременно. Ввели санкции — подписали контракт. Опять ввели. И снова подписали. В принципе, ничего сложного в этом нет. Мы так уже пять лет живем. И будем жить еще долго, в ожидании улучшения отношений между Западом и Россией. Такая судьбина у нас, у “стран посередине”.