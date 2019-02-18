Кадыров признал нетрудоспособность и уехал из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева исполняющим обязанности руководителя региона на время собственной нетрудоспособности. Об этом сообщает «Кавказский узел».



Местными СМИ эта информация не афишировалась, а на сайте администрации главы и правительства республики соответствующее распоряжение появилось 13 февраля. «В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской Республики: исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 11 февраля 2019 года», — говорится в документе.



В статье 76 Конституции Чеченской Республики сказано, что глава региона может назначить преемника на время отпуска или болезни. В то же время на сайте главы и правительства Чечни сообщения о болезни или отпуске Кадырова отсутствуют. По сообщениям на 18 февраля, Кадыров находится в Дубае (ОАЭ), где посетил оборонную выставку. На его странице во «ВКонтакте» появилось видео с мероприятия.

