В Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кори

В Киеве 57-летняя женщина умерла в результате осложнений, вызванных заболеванием корью. Это - первый случай смерти от этой инфекционной болезни в столице, сообщает в понедельник, 18 февраля, Укринформ.



"На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай из-за кори. Умерла 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии - ред.). Это - первый случай в больнице, и в Киеве", - отметила агентству заведующая кафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская.



Ранее стало известно, что Минздрав не будет объявлять эпидемию кори в Украине, несмотря на то, что за январь в Украине ей заболели более 15 тысяч человек. Это в несколько раз превышает темпы предыдущего года.

