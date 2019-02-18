Крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать — Гройсман

На решение Кабинета министров влияет средний бизнес, а не олигархи.



Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью изданию Ліга.net.



"Точно могу вам сказать, что на решение правительства олигархи не влияют. Скажу честно: парадокс, но средний бизнес влияет больше, потому что мы с ним советуемся. Это бизнес-ассоциации, EBA (Европейская бизнес-ассоциация — ред.), СУП (Союз украинских предпринимателей — ред.), Федерация работодателей и другие. Много дискуссий. Правительству важно не принимать однобоких решений. И нам это удается", — сказал Гройсман.



Отвечая на вопрос, с кем из олигархов он виделся в последнее время, Гройсман ответил: "почти всех видел".



Также премьер отметил, что крупный бизнес в Украине не стоит демонизировать, поскольку предприниматели заботятся о своей репутации и прозрачность, взаимодействуют с глобальным миром и это уже не тот "безумный бизнес" 1990-х.



