Провал в памяти

Значит так: свечка в углу экрана горит, однако окружающая действительность противоречит траурному настроению. Сегодня же эпохальное событие, которое затмевает на раз итоги исторической Мюнхенской конференции по безопасности. Я один не понимаю, что происходит? Пятая годовщина расстрела европейского майдана, снайперы, бегство диктатора, начало новой эры в как бы развитии Украины по натовским рельсам. Юбилей. Первый. И где, собственно говоря, все?



Была слабая надежда, что часов в шесть утра лидеры партии и правительства придут на майдан, зажгут лампадки, возложат веночки. Ну там панихиду красивую забахают. Позовут Епифания, тот расскажет о томосе. Вечером зажгут «лучи гидности». Раньше специально помост делали, на котором собирались истинные герои нации. Постоянно охрана била ногами «сотника» Парасюка, который прорывался в ВИП-ложу. Очень красивое и даже местами театрализованное действо происходило: красная дорожка, по которой спускался от Банковой лидер с супругой, красная кнопка, которая включало десяток прожекторов, устремленных вверх. К созвездию Тау Кита. Они врубались, и таукитяне понимали, что у нас очередная годовщина траура, которая стала вехой и окном в новую, абсолютно счастливую жизнь. Внимательно перечитал все новостийные ленты. Ничего. То ли гарант не вернулся из Мюнхена, то ли отмечать годовщину «кровавого расстрела майдана генералами ФСБ» уже вообще не модно. Даже Гройсман не спустился к месту таких легендарных событий. Почитал анонсы. Вы будете смеяться…



Не запланирована даже итоговая пресс-конференция ГПУ с рассказом о блестящем завершении всех дел, связанных с «убийствами на майдане».



Если не ошибаюсь, отмечать юбилей должны три дня подряд. Где, с...ка, план торжественных мероприятий? Куда смотрит мэр Кличко, который должен неустанно работать над увековечиванием памяти Мустафы Найема? Ах да, он не погиб. Сорян. Что-то напутал. Вспомнил случай на Бессарабке. Значит, все хорошо закончилось

Раз уж речь зашла о мурашках, то не могу не упомянуть о спикере Парубие. Завтра, в разгар траура, должно состояться внеочередное торжественное заседание Верховной Рады. Точнее, «круглый стол». Однако тема «стола» настораживает: «Пятая годовщина начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Это какая-то подлая подмена понятий

Даже очередную порцию стволов со спиленными номерами и мушками не выловили из темных вод Днепра. По Мариинскому парку шарятся две тетки с гвоздиками, которые они как бы возлагают в местах зверств «беркутни». Если не ошибаюсь, отмечать юбилей должны три дня подряд. Где, с...ка, план торжественных мероприятий? Куда смотрит мэр Кличко, который должен неустанно работать над увековечиванием памяти Мустафы Найема? Ах да, он не погиб. Сорян. Что-то напутал. Вспомнил случай на Бессарабке. Значит, все хорошо закончилось. Но, тем не менее, вопрос остается: где фотовыставка в «Украинском доме», посвященная тем памятным для каждого настоящего украинца дням с демонстрацией работ канадских и тернопольских мастеров? Опять же под надуманным предлогом срывается долгожданный чемпионат Киева по стрельбе «Юный снайпер». О бигбордах я вообще молчу. Раньше как было? Задолго до очередной годовщины традиционно обваливается курс крепкой национальной денежной единицы. И сразу всюду появляются красивые плакаты, зовущие на борьбу с оккупацией РФ и чествующие память «небесной сотни». В центре Киева коммунальщики монтируют специальную клетку, чтобы Нацгвардия могла спокойно предотвращать теракты агрессивно настроенных сепаратистов. Кругом собаки, полиция, раритетные «Тойоты-Приусы» с мигалками. Все ждут, когда, значит, начнутся провокации. СБУ проводит брифинги и рассказывает о луганской террористке, которая чуть было не взорвала в сумочке кило тротила вместе с пудреницей. Зорян Шкиряк на всех телеэкранах призывает быть бдительным и не поддаваться на провокации «рашки».Скажу страшную, даже местами шокирующую правду: уже мало кто помнит Зоряна. Даже Шкиряка стали забывать, хотя это, согласитесь, культовая фигура нашей революции гидности.Как сейчас вижу его в каске, загорелого такого, с бычком в правой руке. Ни одного бигборда насчет «небесной сотни». Кругом висит один главком с вопиющим лозунгом: «Президент один!». Это что за провокация? Как может президент быть один? А где Гройсман и все остальные? Все же знают, что он с нацией. Рассказывает ей о томосе и формирует мощную международную антипутинскую коалицию с собой во главе. Срочно демонтировать провокационные борды! Из всех анонсированных мероприятий только одна акция по теме. Называется она «Бандера, вставай!». Посвящена зверскому избиению патриота нации потерявшим человеческое лицо полицейским. Он еще кричал «Бандера, ложись!». Так сразу два кандидата в президенты внесли за него залог, и теперь он безнаказанно может ходить по Киеву в столь значимые для нации дни. Буквально мурашки по коже.Раз уж речь зашла о мурашках, то не могу не упомянуть о спикере Парубие. Завтра, в разгар траура, должно состояться внеочередное торжественное заседание Верховной Рады. Точнее, «круглый стол». Однако тема «стола» настораживает: «Пятая годовщина начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Это какая-то подлая подмена понятий. Нарушение логической цепочки. Сначала был расстрел майдана, а потом агрессия. Однако кое-кто хочет заново переписать нашу историю, о которой помнят все активисты, погибшие в тех боях. Мэр лично разговаривал с мертвыми милиционерами и все зафиксировал. Кому это выгодно? Вероятно, в городе действует сплоченная группировка вредителей-сепаратистов, входящая в состав пятой кремлевской колонны. Они украли у нас светлый день траура и пытаются стереть из памяти нации светлые страницы скорби. Не выйдет!