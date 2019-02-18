Стоимость отопления для киевлян в январе в среднем увеличилась на 40%

Счета за централизованное отопление, полученные киевлянами за январь 2019 года, в среднем выросли на 40%, в некоторых случаях рост достиг 60%, сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".



Комментируя значительное изменение стоимости теплоэнергии, в ведомстве отметили, что помимо повышения тарифов (на 22%) на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, которое вступило в силу с 1 января 2019 года, на него также повлияла низкая среднемесячная температура.



"Температура в январе была на 2 градуса ниже (-4,5 градуса) чем среднемесячная температура в декабре прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объем потребления теплоэнергии, для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф. В результате эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление", – цитирует пресс-служба КП слова директора СП "Энергосбыт" Константина Лопатина.



Он подчеркнул, что начисление оплаты за отопление потребителям, проживающим в домах, где установлен счетчик тепэнергии, осуществляется пропорционально площади каждого отдельного помещения в жилом доме. В то же время в домах, где по каким-либо причинам счетчик находится в нерабочем состоянии, начисление осуществляется в соответствии с фактическими объемами потребления за прошлый отопительный сезон. В домах, где отсутствуют узлы учета, оплату рассчитывают в соответствии с нормами потребления.



Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 22,9% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).



В соответствии с этим Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в декабре прошлого года утвердила повышение тарифов 26 производителей теплоэнергии (ТКЭ) на отопление для населения и таким образом привела их в соответствие с повышенной правительством с 1 ноября ценой на газ.



Пересмотр регулятором тарифов на отопление с учетом новой цены на газ был одним из обязательных условий Международного валютного фонда (МВФ) для вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ.

