Более 20 тысяч украинцев заболели корью с начала года

За седьмую неделю 2019 года уровень заболевания корью в Украине оставался на стабильном уровне – снова заболели более 3 тысяч человек – 1545 взрослых и 1719 детей. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 18 февраля.



За минувшую неделю умер один человек от осложнений, вызванных корью. Всего с начала года смертельных случаев зафиксировано восемь, в то время как за весь 2018 год – 16.



В период с 28 декабря 2018 года до 8 февраля 2019 года корью в Украине заболело 21355 человек – 9304 взрослых и 12051 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости – во Львовской (всего 3446 человека: 1152 взрослых и 2294 ребенка), Ровенской (1927: 661 взрослых и 1266 детей), Винницкой (1901: 826 взрослых и 1075 детей), Хмельницкой (1 542: 834 взрослых и 708 детей) областях и Киеве (1791 человек: 1007 взрослых и 784 ребенка).



В Минздраве напомнили, что прививки – единственная надежная защита от кори.

