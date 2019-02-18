Луценко анонсировал создание координационного центра по обеспечению законности выборов

В Украине будет создан координационный центр по обеспечению законности выборов, который объединит действия всех правоохранительных органов. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время координационного совещания в Киеве, передает корреспондент УНН.



"Мы создадим координационный центр по обеспечению законности выборов", - отметил генпрокурор.



По его словам, этим центром будут управлять руководители правоохранительных органов - в частности председатель ГБР Роман Труба, председатель СБУ Василий Грицак, глава МВД Арсен Аваков и сам Луценко.



При этом он добавил, что каждое ведомство организует внутреннюю рабочую группу, которая будет действовать до конца проведения выборов.



Основная нагрузка, по словам главы ГПУ, ляжет на полицию, которая впрочем будет координировать свои действия, в том числе и с СБУ.

