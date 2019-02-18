Гройсман рассказал, какие отрасли могут дать импульс для быстрого роста экономики

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что точками роста для экономики есть как минимум четыре сектора, а именно: агросектор, металлургия, информационные технологии и энергетика.



Об этом он сказал в интервью изданию Ліга.net, отвечая на вопрос, какие отрасли могут дать стремительный рост экономики.



"Агросектор. Оттуда мы получаем 39% валютной выручки", - сказал Гройсман.



Отвечая на вопрос, что тогда мы, по сути, остаемся сырьевой экономикой и зависим от мировых цен, Гройсман отметил: "Да, это правда. В металлургии особенно, но в агросекторе уже происходит рост с точки зрения не только сырья, но и переработки".



В то же время Гройсман отметил, что в Украине начинается процесс, когда технологии входят в агрокомплекс и мы должны "больше сдвигаться" в сторону торговли переработкой, хотя те рынки являются очень конкурентными.



"Есть потенциал в IT-сектору и в энергетике. Альтернативная энергетика, в частности. Можем стать экспортером", - добавил премьер.



Он отметил, что доля возобновляемой энергетики в Украине может вырасти с 3 до 12% к 2035 году.

