Минздрав отправил в регионы почти 400 тысяч доз вакцины

Министерство здравоохранения Украины подписало приказы о распределении вакцин против полиомиелита, кори, паротита и краснухи. В ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 18 февраля.



В регионы отправляются лекарства по более чем десяти направлениям государственных закупок. Так, в регионы поедут 390 тысяч доз вакцины КПК – против кори, паротита и краснухи. По состоянию на 1 февраля 2019 года в областях Украины было более 1,2 млн доз вакцины. Также в области отправят 954 тысячи доз вакцины от полиомиелита.



Кроме того, подписаны приказы и о распределении лекарств по направлениям государственных закупок "Взрослая онкология" и "Детская онкология". Больные раком щитовидной железы вовремя получат радиофармацевтические препараты. Максимальный срок годности – 21 день. Лекарства прибыли в Украину еще на прошлой неделе и были готовы для развозки в больницы. Лекарства для больных туберкулезом, вирусным гепатитом и на орфанные заболевания уже поставлены в Украину.

