В Киеве продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,1%, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 8072 (снижение на 7,6%), взрослых - 4942 человек (снижение на 0,2%). Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.



В целом, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. 7-я неделя 2019 зарегистрировано 13 014 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14166). Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 439,2 и ниже эпидемического порога на 48,7%.



"В структуре заболеваемости дети составляют 62%, а на предыдущей неделе - 61,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 11,3%: 3583 случая составляют 50,1% от общего количества заболевших детей и 31,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.



Он отметил, что в медицинские учреждения за 7-ю неделю госпитализированы 105 человек, из них 85 - дети.



"С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34957 человек, из них 9270 детей", - добавил Николай Поворозник.



По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 59 школах:



• Голосеевский район - 3 ЗОСО (частично);

• Дарницкий район - всего 4 ЗОСО, из них: 3 - полностью, 1 - частично;

• Деснянский район - всего 4 ЗОСО (полностью);

• Днепровский район - 4 ЗОСО, из них: полностью - 1, частично - 3;

• Оболонский район - всего 8 ЗОСО, из них: полностью - 7, частично - 1;

• Печерский район - всего 4 ЗОСО (полностью);

• Подольский район - 1 ЗОСО (частично);

• Святошинский район - всего 6 ЗОСО, из них: 3 - полностью, 3 - частично;

• Соломенский район - всего 18 ЗОСО, из них: полностью - 13, частично - 5,

• Шевченковский район - всего 7 ЗОСО, из них: 5 - полностью, 2 - частично.

