Новая Зеландия хочет повысить налоги для Google и Facebook

Правительство Новой Зеландии планирует обновить свои законы в части налогообложения транснациональных цифровых компаний-гигантов Google, Facebook и Amazon.



Об этом сообщает Reuters.



«Новая Зеландия планирует обновить свои законы для того, чтобы получить возможность облагать налогом доходы, полученные международными транснациональными компаниями, такими как Google, Facebook и Amazon», — говорится в сообщении.



Кабинет министров страны согласился обсудить вопрос обновления налоговой системы, чтобы международные компании оплачивали налоги пропорционально их прибыли.



По словам премьер-министра Джасинды Ардерн нынешняя система налогообложения не может справиться со своей задачей, так как компании-гиганты зарабатывают в Новой Зеландии большие деньги, перечисляя при этом маленькие суммы в бюджет страны.



Как отмечает издание, стоимость трансграничных цифровых услуг в Новой Зеландии оценивается примерно в 2,7 млрд новозеландских долларов ($1,86 млрд). По словам министра финансов Гранта Робертсона, при этом оценка дохода от налога на цифровые услуги составляет от 30 до 80 млн.



Предполагается взимать налоги по единой ставке от двух до трех процентов от валового дохода, получаемого международной компанией в стране.



Ряд стран, в частности, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Австрия и Индия, уже приняли или объявили о планах по совершенствованию системы налогов на цифровые услуги. ЕС и Австралия также проводят консультации по изменениям налогового законодательства в этой сфере.



