Саммит Вышеградской четверки в Иерусалиме отменили из-за неучастия Польши

Саммит Вышеградской четверки в Иерусалиме не произойдет из-за неучастия Польши.



Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, сообщает издание Ceske Noviny .



По словам Бабиша, саммит могут провести во второй половине года во время председательства Чехии в Вышеградской группе.



В Иерусалиме же состоится серия двусторонних встреч.



Сообщается, что премьер Словакии Петер Пеллегрини и премьер Венгрии Виктор Орбан уже прибыли в Иерусалим.



Ранее премьер Польши Матеуш Моравецький отменил визит польской делегации на саммит Вышеградской группы в Иерусалиме из-за заявлений исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.



Перед этим в эфире одной из израильских радиостанций Исраэль Кац заявил , что "антисемитизм был врожденным у поляков перед Холокостом, во время и после него".



Перед этим, комментируя слова, приписанные премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, Кац отметил: "Наш премьер высказался четко. Я сам является сыном переживших Холокост. Как каждый израильтянин и еврей, я могу сказать: мы не забудем и не простим. Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами, и, как говорил Ицхак Шамир (экс-премьер Израиля, - ред.), "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери». И никто не будет указывать нам, как мы должны чтить своих погибших ".

