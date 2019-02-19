Полиция в прошлом году расследовала тысячу производств по уклонению от призыва

В прошлом году полиция расследовала около тысячи производств в отношении лиц, уклоняющихся от срочной службы в армии. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время координационного совещания в Киеве, передает корреспондент УНН.



"Всего в производстве следователей полиции в 2018 году находилась 1 тыс. производств, непосредственно связанных с уклонением от срочной службы", - отметил он.



По его словам, в каждом третьем производстве лицу уже сообщено о подозрении, более 300 производств направлены в суд.



При этом он добавил, что с 2017 года показатель уклонения от службы в армии вырос почти вдвое.

