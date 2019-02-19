В Украине на сутки похолодает, затем вновь потеплеет

В ближайшие сутки, 19 февраля, сухую погоду в Украине будет определять антициклон, перемещающийся с севера Европы вместе с холодным воздухом. В большинстве областей страны (кроме западных) температура снизится, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.



Температура в западных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла; в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью 8-13° мороза, днем около 0°. На остальной части территории ночью 3-9° мороза, днем 3-8° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 февраля самая высокая температура днем была +10,8 в 1925 году, самая низкая ночью -24,3 в 1954 году.



20 февраля – в западных и северных областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-12 м/с.



Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, в восточной части страны 1-6° мороза, на востоке 5-10° мороза; днем 2-8° тепла, на юге до 10° тепла, в восточных и северо-восточных областях от 1° мороза до 5° тепла.



В Киеве - небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0° , днем 4-6° тепла.

