Могерини заявила, что санкции ЕС против России не останутся навсегда

Могерини заявила, что санкции ЕС против России не останутся навсегда

Санкции Евросоюза против России не должны оставаться навсегда, но время для их отмены еще не пришло. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза.

"Санкции не должны оставаться навсегда, однажды они будут сняты, но пока условия для этого не сложились, - заявила она. - Мы пока не видим позитивного развития ситуации на месте, поэтому ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций".