Могерини заявила, что санкции ЕС против России не останутся навсегда

Санкции Евросоюза против России не должны оставаться навсегда, но время для их отмены еще не пришло. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза.



"Санкции не должны оставаться навсегда, однажды они будут сняты, но пока условия для этого не сложились, - заявила она. - Мы пока не видим позитивного развития ситуации на месте, поэтому ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций".

