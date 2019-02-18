Дело Гандзюк: Мангер вернулся на работу

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, появился на своем рабочем месте. Об этом говорится на странице Херсонского облсовета в Facebook в понедельник, 18 февраля. Отмечается, что сегодня Владислав Мангер провел аппаратное совещание. В частности, он заслушал отчет о работе коммунальных предприятий за неделю и поручил держать их деятельность на контроле.



"Мы здесь, чтобы честно выполнять свои обязанности", – заявил глава облсовета.



Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. По словам генпрокурора Юрия Луценко, чиновник организовал и профинансировал убийство активистки.



Но в тот же день Владислав Мангер вышел на свободу под залог в размере 2,5 млн гривен. Суд изъял у него иностранные паспорта, однако по территории Украины он может передвигаться.



Генпрокуратура намерена обжаловать выход Мангера под залог и подать апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд.

