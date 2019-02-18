В Украине в 375 раз возросло количество домашних солнечных электростанций

По состоянию на конец 2018 года в Украине 7500 домашних солнечных электростанций. В 2014 году их было 20.



Об этом сообщил глава Государственного агентства по вопросам энергоэффективности Сергей Саврук в интервью Громадскому.



Отмечается, что в 2018 году в эксплуатацию ввели большинство этих электростанций - 4,5 тысячи.



Саврук добавил, что благодаря собственной солнечной электростанции семья самостоятельно обеспечивает свои потребности в электроэнергии, экономит свой бюджет и еще и зарабатывает, продавая избыток энергии в сеть.



Одной из причин того, что количество домашних электростанций в Украине так стремительно растет, является то, что производство солнечных панелей в мире становится дешевле. Также украинцев стимулирует «зеленый» тариф на солнечную энергетику, который позволяет заработать на продаже электричества.



По словам Саврука, можно ожидать, что в течение 2019 году в Украине установят несколько тысяч новых домашних солнечных электростанций.

