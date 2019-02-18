ЕС должен поддерживать Украину в связи с ситуацией в районе Азовского моря - Могерини

ЕС необходимо обеспечить поддержку Украине в связи с ситуацией в районе Азовского моря, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини. "Спустя пять лет после Майдана состоялись широкие обсуждения среди стран-членов ЕС о нашей поддержке этой стране (Украине - ИФ). Мы обсудили дальнейшие составляющие нашей поддержки, которые нам потребуются в связи с ситуацией в районе Азовского моря", - сказала Ф.Могерини журналистам.



В частности, по ее словам, после визита европейской миссии в этот регион, ЕС должен определиться с развитием возможных путей сообщения по автомобильным и железным дорогам с украинскими населенным пунктами, находящимся вблизи Азовского моря.



25 ноября 2018 года российские силовики с применением оружия захватили в Черном море у Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское моря. Были арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина". Все моряки заявили следствию, что считают себя военнопленными.

