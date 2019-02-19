Проверка и обслуживание приборов учета: профессионализм и соблюдение сроков

Аккредитованный исполнитель всегда выполняет проверку счетчиков воды с использованием утвержденных методик. Результат имеет юридическую силу. Отправной точкой станет анализ ситуации и составление сметы. В ней учтен необходимый объем работ. Заказчик получает не только профессиональную проверку приборов учета, но и имеет возможность заказать регулярное обслуживание. Своевременно проведенный сервис минимизирует вероятность поломки или фиксации неправильных показаний. Исполнитель оказывает весь спектр сопутствующих услуг профессионально и оперативно. Их стоимость станет приятным дополнением. Благодаря использованию современных технических средств, непроизводственные издержки сведены к минимуму.

Комплексный подход к решению поставленных задач – результат высокой квалификации сотрудников. Основное направление работы компании – проверка приборов учета воды. Помимо этого, клиенты имеют возможность заказать ряд других сервисов:

монтаж и проверка приборов учета тепла;



замена счетчиков тепловой энергии;



замена, установка и проверка счетчиков воды;



замена труб, установленных в квартире.

На все виды оказываемых услуг исполнитель предоставляет гарантийные обязательства. Завоевать и удержать позиции на рынке позволили продуманная политика развития компании. Первый шаг – получения разрешительных документов. Заказчику не нужно волноваться о том, насколько качественной будет выполнена работа. Второй шаг – надлежащее документальное сопровождение работ. Клиент получает необходимые основания для составления отчета. Список преимуществ работы компании https://vodo-proekt.ru на этом не заканчивается:

Штат постоянно повышает уровень квалификации. Мастера владеют современными методами решения поставленных задач.

Современное оборудование – во время запланированных работ используют эффективные методы. В результате уменьшается срок и повышается качество.

Юридическое сопровождение – регулярно происходит корректировка правовой базы. Юристы компании отслуживают их. В результате вероятность ошибок сведена к нулю.

Услуги в формате «под ключ» – заказчик в одном месте заказывает установку, поверку и обслуживание приборов учета.

Профессиональное техническое обслуживание коммуникаций и приборов учета. Услуга, которая заинтересует физические и юридические лица. В независимости от формы собственности и размера компании, нужно регулярно следить за техническим состоянием коммуникаций. Исполнитель берет на себя подобные нюансы. Сотрудничество основано на базе договора. В нем зафиксированы сроки, стоимость работы, права сторон. В случае возникновения споров, они оперативно решаются в правовом русле. Показателем высокого качества работы исполнителя станет большой объем заказов от значительного числа постоянных клиентов.

В случае выявления несоответствия прибора учета действующим требованиям, его заменяют. Мастера проведут демонтаж старого агрегата. Новый подберут с учетом эксплуатационных характеристик системе. В результате минимизируется вероятность преждевременного отказа. После завершения запланированных манипуляций прибор надлежащим образом зарегистрируют в снабжающей организации. В результате клиент сэкономит немало времени.

Оставить заявку можно несколькими путями. Телефонный звонок менеджеру, письмо на e-mail иди заполнение формы, размещенной на сайте. После получения представитель компании проведет предварительный анализ. Следующий шаг – звонок клиенту для уточнения деталей и удобного времени визита представителя компании.