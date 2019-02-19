Украинские полицейские задержали митрополита УПЦ на КПП в Донбассе

Полиция подконтрольного Киеву города Славянска задержала митрополита Горловского и Славянского Митрофана на контрольно-пропускном пункте, сообщили в канонической Украинской православной церкви.



Отмечается, что священнослужителя задержали после проверки документов и под конвоем доставили в городское управление полиции для установления личности.



"Там состоялась беседа со следователем, в ходе которой никаких обвинений не было предъявлено. Следователь был вынужден отпустить митрополита Митрофана", — добавили в информационно-просветительском отделе УПЦ.



В свою очередь в полиции сообщили, что митрополита УПЦ пригласили в отделение из-за наличия в оперативных базах информации о возможных связях с людьми, причастными к самопровозглашенной ДНР. "Для подтверждения или опровержения этих данных митрополита опросили в присутствии адвоката. Мы получили информацию, которая может быть важной для работы полиции в Донецком регионе. После чего его отпустили. Это стандартная проверка в таких ситуациях", - приводит слова пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало интернет-издание "Украинская правда".



Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. После признания Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую Церковь на Украине значительно усилилось.



В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.

