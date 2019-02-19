Нацсовет проанализирует интервью Азарова каналу "112 Украина"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию начал проведение анализа интервью бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, которое он давал в программе "Большое интервью" на канале "112 Украина", где заявил, что на территории неподконтрольного Донбасса нет регулярных войск РФ. Об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский, передает "Детектор медиа".



Как он пояснил, если в результате проверки будут выявлены нарушения законодательства, то Нацсовет может назначить внеплановую проверку телеканала.



"Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью – примем соответствующее решение. Конечно, если аппарат усмотрит признаки нарушения законодательства, предложу назначение проверки с голоса – на ближайшем заседании", - сказал он.



Интервью с бывшим премьером было показано на телеканале "112 Украина" в субботу, 16 февраля.

