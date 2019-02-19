Народная милиция ЛНР обнаружила сбитый беспилотник ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила на территории ЛНР сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.



Представитель ведомства сообщил, что в понедельник над территорией ЛНР работал БПЛА ОБСЕ. В 14.55 (совпадает с мск) поступила информация о том, что наблюдатели миссии потеряли контроль над аппаратом. На его поиски был отправлен поисковый отряд Народной милиции ЛНР.



"В 15.55 в районе населенного пункта Червоногвардейское был обнаружен на земле горящий БПЛА ОБСЕ дальнего радиуса действия типа "Camcopter S-100... На место падения БПЛА выдвинулись представители СЦКК для дальнейшего разбирательства", - заявил Марочко.



Он добавил, что Народная милиция не причастна к данному инциденту. "Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла об использовании ВС Украины комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия БПЛА СММ ОБСЕ, которые проводят воздушную разведку районов вблизи линии боевого соприкосновения... Информацию о нахождении комплексов РЭБ ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения подтверждают в своих отчетах наблюдатели миссии ОБСЕ", - добавил Марочко.

