Кипрская церковь не собирается признавать "новую церковь" Украины

Кипрская православная церковь не собирается признавать "новую церковь" Украины в ее нынешнем статусе, заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич, комментируя решение синода Кипрской церкви.

Синод Кипрской церкви под председательством архиепископа Хризостома на внеочередном заседании в понедельник обсудил предоставление автокефалии церкви Украине и влияние этого решения на единство православной церкви.



"Прочитал решение синода Кипрской церкви, который состоялся сегодня, по украинскому вопросу. Вот основные моменты. Главный итог: Кипрская церковь не готова и не собирается признавать "ПЦУ" (так называемую Православную церковь Украины) в таком статусе, в котором она есть. Причина: недействительность священнических и епископских хиротоний в "ПЦУ" и отсутствие церковного единства в Украине. Собственно, о "ПЦУ" даже не упоминается в тексте решения, но приведенные аргументы не оставляют сомнений, что имеется в виду", - написал Данилевич в своем блоге в Facebook.



В постановлении Кипрского синода, отметил он, говорится, что "двухтысячелетний опыт Кипрской церкви, а также всей Православной церкви дает основания сомневаться в возможности признания задним числом хиротоний, которые были совершены запрещенными, отлученными или анафематствованными епископами". "Запрет, отлучение и анафему некоторых лиц, ставших инициаторами украинского кризиса, признали все православные", - процитировал Данилевич решение Синода.



"Позиция Кипрской церкви по украинскому вопросу такова: намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украине было продиктовано желанием примирения и единства, однако этого не достигнуто", - написал представитель УПЦ.



Кипрская церковь призвала Вселенский патриархат к созыву Всеправославного собора или собрания предстоятелей. При этом, как отметили иерархи Синода, один из главных вопросов, которые нужно разрешить для того, чтобы "успокоить сознание верующих", - это недействительность хиротоний, совершенных в расколе.

Данилевич также обратил внимание, что Кипрская церковь выразила готовность "быть определенным посредником в этом кризисном вопросе".

