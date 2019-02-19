Трамп рассматривает четыре кандидатуры на должность постпреда США при ООН

Трамп рассматривает четыре кандидатуры на должность постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп рассматривает четырех кандидатов на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В число претендентов входят экс-советница Трампа Дина Пауэлл, посол США в Канаде Келли Крафт, посол США в ФРГ Ричард Гренелл и бывший кандидат-республиканец в сенаторы от штата Мичиган Джон Джеймс.

По данным агентства, в Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года.

7 декабря 2018 года Трамп заявил о намерении выдвинуть на этот пост главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Однако на прошлой неделе стало известно, что та сняла свою кандидатуру.