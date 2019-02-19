ЦИК Украины отменил регистрацию наблюдателя от БДИПЧ ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в понедельник отменила регистрацию одного официального наблюдателя от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах президента, передает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.



Ранее ЦИК зарегистрировал 305 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств, в том числе 90 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.



"Рассмотрев соответствующее обращение, комиссия отменила регистрацию одного официального наблюдателя от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении агентства.

При этом причины отмены регистрации ЦИК не сообщил.



На пост президента Украины претендуют рекордное за всю историю число кандидатов - 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

