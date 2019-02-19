В финальном сезоне «Игры престолов» не досчитались ключевого персонажа

В Сеть просочился список актеров, задействованных в первом эпизоде финального сезона «Игры престолов», и, тщательно изучив сей важный документ, фанаты не увидели там имени одного из ключевых персонажей. Как сообщает издание Inverse, утечка произошла в HBO, так что информации можно верить.

Среди актеров финального сезона «Игры престолов» не досчитались ключевого персонажа



Не будем ходить вокруг да около, в касте актеров: это никто иной, как Владимир Фурдик, исполняющий роль Короля Ночи. И это сподвигло поклонников на волну теорий о том, чем же завершится сериал. Потому как Король Ночи, пожалуй, единственная фигура, отсутствие которой на экране сразу будет заметно. Пропади какой-нибудь Джейме Ланнистер или Санса Старк, зрители бы хватились только к концу сезона, в духе: «кто-нибудь помнит, что случилось с братом Серсеи? Ну этот, с золотой рукой...»



Разумеется, отсутствие Короля Ночи в первой серии не равнозначно тому, что он вовсе не появится в сезоне. Это, очевидно, невозможно. Тем не менее любопытно, что седьмой сезон закончился тем, что армия мертвых при помощи дракона разрушила Стену и пересекла границу Вестероса. Так что было бы логично, если бы восьмой сезон начался именно с этого интригующего момента.



Так что стоит предполагать, что первая серия будет скорее «установочной», и зрителям лишь освежат в памяти подзабытый за два года пройденный материал. По другой версии HBO специально нагнетают интригу, не показывая предводителя Белых Ходоков до определенного момента.



Зато мы знаем точно, в какой серии Король Ночи объявится непременно: Владимир Фурдик, выступая на венгерском телеканале, приоткрыл подробности той самой «масштабной битвы», которая, по его словам, «станет историческим событием на телевидении». Сражение, на съемки которого у HBO ушло около 50 ночей, и, которое, как известно, станет «Битвой Огня и Льда», покажут в третьей серии. И вот его-то Король Ночи точно не пропустит!







