Ford представил мощнейший в истории Focus ST

Компания Ford выпустила новое поколение спортивного хэтчбека Focus ST, получившее бензиновый и дизельный моторы. Новинка отличается от базового Ford Focus внешне доработанной подвеской с новыми настройками, а также переработанным рулевым управлением. Об этом пишет Motor1.



Также автомобиль имеет усиленные тормоза и блокировку дифференциала с электронным управлением. Что касается дизельной версии, то в ней доступна система векторизации тяги на колесах.



В основе бензиновой версии лежит 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost, который, по словам Ford, является новым поколением и создан для самого мощного из когда-либо созданных Focus ST.



Он выдает 276 л.с. и разгоняется с места до 62 миль в час (100 км/ч) менее чем за шесть секунд.



Дизельный 2.0-литровый EcoBlue развивает 187 л.с. Он может работать в паре с механической коробкой передач с шестью скоростями или с автоматической с семью скоростями.



Для покупки на европейском рынке новинка станет доступна летом текущего года.





